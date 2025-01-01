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Оскароносное путешествие в «Национале»
Билеты от 5000₽
Киноафиша Оскароносное путешествие в «Национале»

Оскароносное путешествие в «Национале»

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Оскароносное путешествие: музыкальный вечер в отеле Националь

«Русские Музыкальные Сезоны» приглашают вас на уникальную программу «Оскароносное путешествие», которая состоится в историческом отеле Националь с потрясающим видом на Красную площадь. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей кино и музыки.

Программа концерта

В рамках вечера вы сможете услышать коллекцию ярких и запоминающихся музыкальных произведений, написанных для культовых фильмов. Композиции будут представлены в хронологическом порядке, отражая все стадии развития музыки в кино.

Кинематограф не только отображает жизнь и культуру, но и создаёт эмоциональную связь между зрителем и экраном. Музыка, являясь важным компонентом этого процесса, позволяет глубже понять и прочувствовать каждую сцену.

Заслуженные композиторы

В программе прозвучат произведения таких выдающихся композиторов, как Нино Рота, Александр Деспла, Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и многих других. Несмотря на то, что их работы созданы как саундтреки, они часто занимали высокие позиции в международных музыкальных чартах и завоевали признание зрителей по всему миру.

Практическая информация

Концерт будет проходить с свободной рассадкой в зависимости от категории приобретённых билетов. Продолжительность мероприятия составит от 1 часа 20 до 40 минут.

Не упустите возможность погрузиться в мир кино и музыки, насладиться талантом выдающихся композиторов и провести вечер в компании единомышленников!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
20:00 от 5000 ₽
14 сентября
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20:00 от 5000 ₽

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