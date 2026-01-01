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Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца. Шоу саундтреков
Киноафиша Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца. Шоу саундтреков

Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца. Шоу саундтреков

6+
Возраст 6+

О концерте

Золотой век Голливуда: музыкальные шедевры 

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на грандиозное шоу «Золотой век Голливуда: от Титаника до Крестного отца». Это событие перенесет зрителей в мир культового кино и его незабываемой музыки.

Программа посвящена саундтрекам из оскароносных фильмов, отмеченных высшей наградой Американской киноакадемии. Музыка этих лент всегда была важной частью киноповествования, усиливая эмоции и оставаясь в памяти зрителей на десятилетия.

Музыкальные шедевры

В концерте прозвучат музыкальные произведения из следующих фильмов:

  • «Титаник» — пронзительная и величественная тема, покорившая миллионы сердец;
  • «Ла‑Ла Ленд» — лёгкие, воздушные мелодии, воспевающие мечты и творческие порывы;
  • «Завтрак у Тиффани» — утонченная музыка, создающая атмосферу элегантности и легкой грусти;
  • «Крёстный отец» — мрачная и в то же время завораживающая тема, передающая тяжесть власти;
  • «Ромео и Джульетта» — нежная и трагическая музыкальная линия, отражающая красоту и боль любви;
  • «Однажды в Америке» — меланхоличные мотивы, погружающие в ностальгию;
  • «Запах женщины» — темпераментная мелодия, наполненная внутренней силой;
  • «Телохранитель» — эмоционально насыщенная композиция, соединяющая уязвимость и решимость;
  • «1+1» — тёплая музыка, напоминающая о ценности дружбы и радостях жизни.

Исполнители и формат

Вас ждёт выступление нового музыкального коллектива Ростова-на-Дону — VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA, объединяющего талантливых музыкантов-виртуозов. Концерт представляет собой симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут с антрактом. Шоу предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца. Шоу саундтреков

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В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
19:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 2000 ₽

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