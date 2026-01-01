Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца. Шоу саундтреков

Золотой век Голливуда: музыкальные шедевры

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на грандиозное шоу «Золотой век Голливуда: от Титаника до Крестного отца». Это событие перенесет зрителей в мир культового кино и его незабываемой музыки.

Программа посвящена саундтрекам из оскароносных фильмов, отмеченных высшей наградой Американской киноакадемии. Музыка этих лент всегда была важной частью киноповествования, усиливая эмоции и оставаясь в памяти зрителей на десятилетия.

Музыкальные шедевры

В концерте прозвучат музыкальные произведения из следующих фильмов:

«Титаник» — пронзительная и величественная тема, покорившая миллионы сердец;

— пронзительная и величественная тема, покорившая миллионы сердец; «Ла‑Ла Ленд» — лёгкие, воздушные мелодии, воспевающие мечты и творческие порывы;

— лёгкие, воздушные мелодии, воспевающие мечты и творческие порывы; «Завтрак у Тиффани» — утонченная музыка, создающая атмосферу элегантности и легкой грусти;

— утонченная музыка, создающая атмосферу элегантности и легкой грусти; «Крёстный отец» — мрачная и в то же время завораживающая тема, передающая тяжесть власти;

— мрачная и в то же время завораживающая тема, передающая тяжесть власти; «Ромео и Джульетта» — нежная и трагическая музыкальная линия, отражающая красоту и боль любви;

— нежная и трагическая музыкальная линия, отражающая красоту и боль любви; «Однажды в Америке» — меланхоличные мотивы, погружающие в ностальгию;

— меланхоличные мотивы, погружающие в ностальгию; «Запах женщины» — темпераментная мелодия, наполненная внутренней силой;

— темпераментная мелодия, наполненная внутренней силой; «Телохранитель» — эмоционально насыщенная композиция, соединяющая уязвимость и решимость;

— эмоционально насыщенная композиция, соединяющая уязвимость и решимость; «1+1» — тёплая музыка, напоминающая о ценности дружбы и радостях жизни.

Исполнители и формат

Вас ждёт выступление нового музыкального коллектива Ростова-на-Дону — VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA, объединяющего талантливых музыкантов-виртуозов. Концерт представляет собой симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут с антрактом. Шоу предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.