Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца. Шоу саундтреков

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на грандиозное шоу «Золотой век Голливуда: от Титаника до Крестного отца». Это событие перенесет зрителей в мир культового кино и его незабываемой музыки.
Программа посвящена саундтрекам из оскароносных фильмов, отмеченных высшей наградой Американской киноакадемии. Музыка этих лент всегда была важной частью киноповествования, усиливая эмоции и оставаясь в памяти зрителей на десятилетия.
В концерте прозвучат музыкальные произведения из следующих фильмов:
Вас ждёт выступление нового музыкального коллектива Ростова-на-Дону — VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA, объединяющего талантливых музыкантов-виртуозов. Концерт представляет собой симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.
Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут с антрактом. Шоу предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.