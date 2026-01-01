Уморительная французская комедия в постановке Владимира Глазкова

Постановка лауреата театральных премий России, Германии и Франции Владимира Глазкова приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир комедии положений. В этом спектакле, который уже успел завоевать сердца зрителей, играют талантливые актеры:

Бертран Барнье - Владимир Глазков

- Владимир Глазков Мадам Барнье - Варвара Турнау

- Варвара Турнау Кристиан Мартен - Александр Дехтерев

- Александр Дехтерев Колетт Барнье - Полина Грызун, Екатерина Соколова

- Полина Грызун, Екатерина Соколова Бернадетт - Валерия Половникова

- Валерия Половникова Жаклин - Полина Мотовилова

- Полина Мотовилова Филипп - Марко Гаврилович, Егор Мороз

- Марко Гаврилович, Егор Мороз Шарлотта - Маргарита Пекарева

- Маргарита Пекарева Оскар - Антон Полковников, Даниил Худоногов

- Антон Полковников, Даниил Худоногов Шофер - Константин Румянцев

Сюжет

Спектакль переносит нас во Францию 1960-х годов, в эпоху мини-юбок, буйства красок и освобождения нравов. История начинается с того, что молодой сотрудник крупной компании приходит в дом ее владельца, чтобы попросить руки его дочери и должности коммерческого директора с запредельным окладом. Однако ситуация усложняется: дочь оказывается беременной от бывшего шофера, служанка выходит замуж за барона, а деньги и драгоценности пропадают.

Неожиданные повороты сюжета

Этот спектакль выделяется среди своих собратьев по жанру благодаря множеству неожиданных поворотов, гротескных «ошибок» и забавных «путаниц». Он обещает зрителям не только смех, но и целый каскад нелепых, смешных, трагикомических, запутанных и даже детективных событий. Каждый момент на сцене наполнен атмосферой легкости и французского шика.

Музыка и атмосфера

Спектакль не только радует глаз великолепной актерской игрой, но и погружает в атмосферу 1968 года с его музыкой и духом свободы. Это искусно сплетенное полотно эмоций и комедийных ситуаций доставит вам непередаваемое удовольствие и оставит яркие впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого театрального фейерверка!