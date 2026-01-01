Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оскар
Киноафиша Оскар

Спектакль Оскар

12+
Режиссер Владимир Глазков
Возраст 12+

О спектакле

Уморительная французская комедия в постановке Владимира Глазкова

Постановка лауреата театральных премий России, Германии и Франции Владимира Глазкова приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир комедии положений. В этом спектакле, который уже успел завоевать сердца зрителей, играют талантливые актеры:

  • Бертран Барнье - Владимир Глазков
  • Мадам Барнье - Варвара Турнау
  • Кристиан Мартен - Александр Дехтерев
  • Колетт Барнье - Полина Грызун, Екатерина Соколова
  • Бернадетт - Валерия Половникова
  • Жаклин - Полина Мотовилова
  • Филипп - Марко Гаврилович, Егор Мороз
  • Шарлотта - Маргарита Пекарева
  • Оскар - Антон Полковников, Даниил Худоногов
  • Шофер - Константин Румянцев

Сюжет

Спектакль переносит нас во Францию 1960-х годов, в эпоху мини-юбок, буйства красок и освобождения нравов. История начинается с того, что молодой сотрудник крупной компании приходит в дом ее владельца, чтобы попросить руки его дочери и должности коммерческого директора с запредельным окладом. Однако ситуация усложняется: дочь оказывается беременной от бывшего шофера, служанка выходит замуж за барона, а деньги и драгоценности пропадают.

Неожиданные повороты сюжета

Этот спектакль выделяется среди своих собратьев по жанру благодаря множеству неожиданных поворотов, гротескных «ошибок» и забавных «путаниц». Он обещает зрителям не только смех, но и целый каскад нелепых, смешных, трагикомических, запутанных и даже детективных событий. Каждый момент на сцене наполнен атмосферой легкости и французского шика.

Музыка и атмосфера

Спектакль не только радует глаз великолепной актерской игрой, но и погружает в атмосферу 1968 года с его музыкой и духом свободы. Это искусно сплетенное полотно эмоций и комедийных ситуаций доставит вам непередаваемое удовольствие и оставит яркие впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого театрального фейерверка!

Фотографии

Оскар Оскар Оскар Оскар Оскар Оскар
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше