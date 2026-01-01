Оповещения от Киноафиши
Оскар (Таганрог)
Киноафиша Оскар (Таганрог)

Спектакль Оскар (Таганрог)

16+
Возраст 16+

О спектакле

Блистательная комедия «Женитьба по обмену» Клода Манье на сцене Рязанской драмы

Приглашаем вас на комедию в двух действиях «Женитьба по обмену» Клода Манье, которая состоится 19 марта 2026 года в 19:00. Режиссёр спектакля — С. Таюшев.

Сюжет разворачивается рано утром, когда к крупному промышленнику Бертрану Барнье приходит его служащий Мартен. С просьбой, которая шокирует — выдать его дочь замуж в обмен на украденные миллионы! Эта завязка приводит к множеству комических недоразумений, которые не прекращаются до самого финала.

Каждая сцена наполнена озорным юмором, а блистательная игра актёров и великолепные костюмы добавляют французского шика на сцену. Зрители могут ожидать не только смех, но и примеры тонкого искусства взаимодействия персонажей, создающего эффект комедийного калейдоскопа.

Не упустите шанс насладиться ярким театральным вечером и окунуться в мир неожиданных поворотов сюжета, который будет держать вас в напряжении и отлично развлекать!

Купить билет на спектакль Оскар (Таганрог)

В других городах
Март
19 марта четверг
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а

