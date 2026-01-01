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Оскар и Розовая дама
Киноафиша Оскар и Розовая дама

Спектакль Оскар и Розовая дама

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

«Оскар и Розовая Дама». Моноспектакль заслуженной артистки России Светланы Галкиной

Десять дней на целую жизнь — это невероятно много и одновременно очень мало. В маленькой палате для тяжелобольных детей мальчику Оскару больничная сиделка в розовой униформе, Розовая Дама, предлагает уникальную игру: каждый день будет равен десяти годам. В своем воображении Оскар проживает насыщенную событиями жизнь, взрослеет, встречает любовь, женится, а затем обретает мудрость и стареет.

На протяжении всего спектакля мальчик общается с Богом, отправляя ему письма. Каждая минута постановки наполнена добротой, нежностью, искренностью и чувством юмора, которые виртуозно передает заслуженная артистка России Светлана Галкина.

Информация о спектакле

Премьера моноспектакля Светланы Галкиной «Оскар и Розовая Дама» состоялась в 2014 году. 22 января 2026 года зрители смогут увидеть обновленную версию этой трогательной истории.

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