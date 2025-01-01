Спектакль Оскар и Розовая дама

Оскар и Розовая дама: пронзительный моноспектакль о жизни

«Оскар и Розовая дама» — это откровенный, пронзительный и удивительно светлый разговор о жизни, который начинается с простого письма. Моноспектакль по мотивам знаменитой повести Эрика-Эмманюэля Шмитта приглашает зрителей встретиться с историей, помогающей говорить о самом трудном простыми словами.

В роли Оскара — Люся Прохоренко, а режиссером выступает Максим Гореславец. Спектакль рассказывает о десятилетнем Оскаре, который проводит дни в больнице. По совету Розовой дамы, волонтера с редким даром слышать и поддерживать, он начинает писать письма Богу. Каждое письмо становится как маленький прожитый год, целая жизнь, умещенная в один день.

Прикосновение к жизни

На этом пути рядом с болью живут юмор и дерзость. В спектакле всерьез верят в игру, а игра помогает пережить серьезное. Зрители смогут увидеть честный и деликатный разговор о принятии, страхе и надежде без назидательности и пафоса.

Почему стоит увидеть спектакль

Живо и узнаваемо: текст передает смешные и светлые моменты там, где обычно бывают страх и темнота.

Камерная форма создает ощущение личной встречи, как если бы письмо было адресовано именно вам.

Интеллигентная режиссура и точная актерская игра открывают в знакомой истории новые смыслы.

Спектакль, после которого захочется звонить близким, обсуждать важные вопросы и наслаждаться молчанием — по-настоящему.

Не упустите возможность увидеть этот вдохновляющий и трогающий спектакль, который оставляет незабываемые впечатления и побуждает к глубоким размышлениям о жизни.