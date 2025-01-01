«Оскар и Розовая дама»: История о дружбе и надежде в Театре на Таганке

«Оскар и Розовая дама» — это пронзительная история о взаимном спасении двух уникальных персонажей: обречённого мальчика и его сиделки, одинокой пожилой женщины. Оскар называет её Бабушкой Розой не потому, что она его родственница. Она настоящая выдумщица и фантазёрка, которая скрывает свой истинный возраст от отдела кадров клиники, ведь если они узнают, её ждёт увольнение.

Игра, изменяющая жизнь

Именно Бабушка Роза предложила Оскару необычную игру: каждый оставшийся для него день будет длиться десять лет. За двенадцать дней мальчик проживает настоящую жизнь — полную радости и страдания, честности и мужества. Грустный на первый взгляд сюжет раскрывается с невероятным юмором и теплом.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные темы: вдохновляющая сила дружбы, вера и ценность каждого прожитого дня. Он показывает, сколько любви и добра может вместить даже самая короткая жизнь. В основе постановки лежит одноимённый роман французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта, который стал известным во всём мире и переведён на десятки языков.

Литературная знаменитость

Несмотря на небольшую длину, автор сам называет своё произведение романом с огромной глубиной. Взаимоотношения главных персонажей, их стремление разобраться в жизни и ответственности перед собой и окружающими создают удивительный духовный масштаб, позволяя отнести произведение к классике.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене и узнать, как много может рассказать о жизни всего лишь одна короткая встреча.