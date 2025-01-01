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Оскар и Розовая дама
Киноафиша Оскар и Розовая дама

Спектакль Оскар и Розовая дама

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Драма «Оскар и Розовая Дама» в Волгоградском Новом экспериментальном театре

В новом спектакле «Оскар и Розовая Дама» на сцене театра встречаются два необычных персонажа: мальчик Оскар и его сиделка Розовая дама. Оскар — юный герой, который, к сожалению, страдает от неизлечимой болезни. Розовая дама, которую мальчик affectionately называет Бабушка Роза, становится для него не только сиделкой, но и верным другом.

Игра, меняющая жизнь

Розовая дама предлагает Оскару уникальную игру: каждый день он будет проживать 10 лет своей жизни. Таким образом, за 10 дней, оставшихся до его смерти, мальчику предстоит пройти путь от детства до старости, включая юность и женитьбу. Эта игра позволяет Оскару осмыслить свою жизнь и пережить важнейшие моменты, которые он, возможно, не успеет испытать.

Письма к Богу

По совету Бабушки Розы, Оскар начинает писать письма Богу. Эти письма становятся для него способом выразить свои страхи, надежды и мечты. Они наполняют спектакль глубиной и эмоциями, позволяя зрителям задуматься о важности общения и веры даже в самых трудных обстоятельствах.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на одноименном романе Эрика-Эмманюэля Шмитта, который был переведен на множество языков.
  • В постановке используются элементы театра теней, что добавляет визуальной выразительности и усиливает эмоциональную нагрузку.
  • Спектакль затрагивает важные темы, такие как жизнь, смерть и смысл существования, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставляет задуматься о жизни и ее ценностях. «Оскар и Розовая Дама» — это не просто история о болезни, а глубокая и трогательная притча о любви и надежде.

Режиссер
Евгений Тюфяков
В ролях
Анастасия Фролова
Евгений Тюфяков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 25 октября
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