Спектакль Оскар для Моти

Абсурдная драма двух женщин

В Театре «ТМИН» разыгрывается абсурдная драма о двух женщинах, которые оказались втянутыми в психологическую игру. Проснувшись в чужой квартире после бурной ночи, одна из героинь сталкивается с непредсказуемой хозяйкой, которая переменчиво угрожает, требует денег и словно управляет судьбой своей жертвы.

Кто на самом деле жертва, а кто манипулятор? Загадки, провокации и неожиданные признания приводят к захватывающей развязке, в которой сплетаются любовные интриги, предательство и... шампанское. Этот спектакль станет настоящим открытием для ценителей психологических драм и неожиданных поворотов сюжета.

Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории, где каждая реплика может оказаться решающей. Увидьте, как драма и комедия переплетаются на одной сцене и заставляют зрителей задаться вопросами: кто кого переиграет в финале?