Оскар для Моти
Оскар для Моти

Спектакль Оскар для Моти

Постановка
Театр «Тмин» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Абсурдная драма двух женщин

В Театре «ТМИН» разыгрывается абсурдная драма о двух женщинах, которые оказались втянутыми в психологическую игру. Проснувшись в чужой квартире после бурной ночи, одна из героинь сталкивается с непредсказуемой хозяйкой, которая переменчиво угрожает, требует денег и словно управляет судьбой своей жертвы.

Кто на самом деле жертва, а кто манипулятор? Загадки, провокации и неожиданные признания приводят к захватывающей развязке, в которой сплетаются любовные интриги, предательство и... шампанское. Этот спектакль станет настоящим открытием для ценителей психологических драм и неожиданных поворотов сюжета.

Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории, где каждая реплика может оказаться решающей. Увидьте, как драма и комедия переплетаются на одной сцене и заставляют зрителей задаться вопросами: кто кого переиграет в финале?

Оскар для Моти

Март
Апрель
22 марта воскресенье
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
18 апреля суббота
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽

В ближайшие дни

