Қош, махаббат
Киноафиша Қош, махаббат

Спектакль Қош, махаббат

Постановка
Театр «Жас Сахна»

О спектакле

Кіршіксіз махаббат үлгісі - Бану мен Бағдатқа бәрі қызығып қарайды. Бірі - болашақ композитор, бірі - мұғалім. Үлкен қалада бір-бірін тапқан қос ғашықтың шынайы сезімі ешкімді бей-жай қалдырмайтыны анық. Дегенмен, өмір тосынсыйларын сыйлаудан жалықпайды. Олар бұл махаббат хикаясында Асанның үлкен рөл ойнайтынын тіпті болжаған емес. Банудың таңдауы мен тағдырдың жазуы бірдей бола ала ма?

Осы сұрақтың жауабын сырлы лирикаға толы Мұқағали Мақатаевтың «Қош, махаббат» мелодрамасынан таба аласыздар! Ақынның танымал поэзиясы мен өлеңдеріне жазылған белгілі әндерін тыңдап, бір-бірін құлай сүйген жандардың әсерлі махаббат оқиғасына куә болыңыздар!

Март
22 марта воскресенье
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 8000 ₽

