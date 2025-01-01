Меню
Осенняя соната
Осенняя соната

Спектакль Осенняя соната

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Осенняя соната»: Спектакль-терапия по мотивам Ингмара Бергмана

«Осенняя соната» — это глубокая и трогательная история взаимоотношений родителей и детей, основанная на одноимённой киноповести Ингмара Бергмана. Этот спектакль, который можно назвать своеобразной терапией, предлагает зрителю задуматься о самых сложных и болезненных вопросах, связанных с детскими обидами, принятием себя и примирением с прошлым.

В центре сюжета

Главная тема спектакля — непростые отношения между матерью и дочерью. Как часто дети носят в себе неразрешённые обиды на родителей, с которыми не могут справиться, а родители не всегда понимают, какой след оставили в жизни своих детей. Через диалоги и молчаливые моменты герои пытаются преодолеть боль, непонимание и найти путь к примирению.

Психологическая глубина

Спектакль позволяет каждому зрителю заглянуть внутрь себя, вспомнить свои детские страхи и обиды, а также увидеть, как это влияет на взрослую жизнь. Это не просто драматическая история, а возможность для каждого пересмотреть свои отношения с родными и научиться задавать трудные, но важные вопросы, которые открывают путь к внутренней гармонии.

Эмоциональное погружение

Режиссёр стремится к максимальному эмоциональному погружению зрителя, создавая на сцене атмосферу тихого, но мощного напряжения, которое постепенно раскрывается через диалоги героев. Важным элементом постановки является музыкальное сопровождение, подчеркивающее лиричность и драматизм истории.

Для кого этот спектакль?

«Осенняя соната» будет интересна тем, кто ищет в театре не только развлечения, но и глубокие размышления о жизни, семье и личных переживаниях. Это спектакль, который помогает понять свои чувства, заглянуть в прошлое и, возможно, найти ответы на давно волнующие вопросы.

Не упустите шанс увидеть спектакль, который помогает услышать себя и найти примирение с прошлым!

Режиссер
Наталья Фукс
В ролях
Софья Шустрова
Олеся Соколова
Мария Прокопьева
Роман Вебер
Константин Плотников

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1600 ₽

