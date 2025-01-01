Спектакль Осенняя соната

Спектакль по сценарию Бергмана

«Осенняя соната» — психологическая драма, действие которой происходит в середине 1970-х годов в уединенной пасторской усадьбе недалеко от норвежского городка Биндал. Здесь ведут спокойную жизнь Виктор, Ева и её сестра Елена.

Сюжет

В один осенний день к ним в гости приезжает мать Евы, с которой она не виделась целых семь лет. Этот приезд, хотя и организованный по инициативе дочери, оказывается необдуманным шагом. Вместо долгожданной встречи, наполненной теплотой и любовью, Ева сталкивается с семейной трагедией, когда призраки прошлого каждого из героев неожиданно оживают и переплетаются в один тугой узел.

Ночной разговор, перерастающий в истеричные крики, обнажает две души: одна из них полна шрамов обид и унижений, в то время как в другой едва теплится жизнь. Казалось бы, дочь с библейским именем должна разрешить основной конфликт, но сможет ли она справиться с тяжестью семейных тайн?

Не упустите возможность погрузиться в этот эмоциональный и глубокий спектакль о любви, потерях и непростых отношениях!