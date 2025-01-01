Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Осенняя соната
Киноафиша Осенняя соната

Спектакль Осенняя соната

Постановка
Мой театр 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по сценарию Бергмана

«Осенняя соната» — психологическая драма, действие которой происходит в середине 1970-х годов в уединенной пасторской усадьбе недалеко от норвежского городка Биндал. Здесь ведут спокойную жизнь Виктор, Ева и её сестра Елена.

Сюжет

В один осенний день к ним в гости приезжает мать Евы, с которой она не виделась целых семь лет. Этот приезд, хотя и организованный по инициативе дочери, оказывается необдуманным шагом. Вместо долгожданной встречи, наполненной теплотой и любовью, Ева сталкивается с семейной трагедией, когда призраки прошлого каждого из героев неожиданно оживают и переплетаются в один тугой узел.

Ночной разговор, перерастающий в истеричные крики, обнажает две души: одна из них полна шрамов обид и унижений, в то время как в другой едва теплится жизнь. Казалось бы, дочь с библейским именем должна разрешить основной конфликт, но сможет ли она справиться с тяжестью семейных тайн?

Не упустите возможность погрузиться в этот эмоциональный и глубокий спектакль о любви, потерях и непростых отношениях!

Режиссер
Ярослава Карпова
В ролях
Евгения Филатова
Екатерина Осокина
Мария Дементьева
Александр Поляков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 октября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Осенняя соната Осенняя соната

В ближайшие дни

Двойная игра
16+
Драма
Двойная игра
7 сентября в 14:00 Старый дом
от 700 ₽
Свидание на четверых
16+
Комедия
Свидание на четверых
7 февраля в 19:00 КК им. Маяковского
от 1500 ₽
День отдыха
16+
Комедия
День отдыха
15 сентября в 18:30 Театральный центр «Энергия»
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше