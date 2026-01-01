Осенняя соната

Концерт к дню рождения первооткрывателя новой эры пианизма

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый дню рождения великого композитора и виртуоза Ференца Листа. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки.

Программа концерта

В этот вечер звуки фортепиано будут завораживать публику произведениями, которые уже давно стали классикой. Программа включает:

Концертный этюд «Un sospiro», S.144/3

Концертный этюд «Шум леса», S.145

Соната си минор

Шесть больших этюдов по Паганини, S. 141

Исполнитель

На сцене выступит талантливый пианист Владислав Чепинога, который известен своим virtuозным исполнением и глубоким пониманием музыкального текста. Его интерпретации произведений Листа открывают новую грань в восприятии классики и не оставляют равнодушными даже самых искушенных слушателей.

Не упустите возможность насладиться мастерством исполнения и погрузиться в мир неподвластной времени музыки! Ждем вас на концерте!