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Осенняя соната
Киноафиша Осенняя соната

Осенняя соната

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт к дню рождения первооткрывателя новой эры пианизма

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый дню рождения великого композитора и виртуоза Ференца Листа. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки.

Программа концерта

В этот вечер звуки фортепиано будут завораживать публику произведениями, которые уже давно стали классикой. Программа включает:

  • Концертный этюд «Un sospiro», S.144/3
  • Концертный этюд «Шум леса», S.145
  • Соната си минор
  • Шесть больших этюдов по Паганини, S. 141

Исполнитель

На сцене выступит талантливый пианист Владислав Чепинога, который известен своим virtuозным исполнением и глубоким пониманием музыкального текста. Его интерпретации произведений Листа открывают новую грань в восприятии классики и не оставляют равнодушными даже самых искушенных слушателей.

Не упустите возможность насладиться мастерством исполнения и погрузиться в мир неподвластной времени музыки! Ждем вас на концерте!

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В других городах
Октябрь
22 октября четверг
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1500 ₽

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