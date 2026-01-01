Спектакль Осенняя соната

Спектакль по мотивам «Осенней сонаты» Ингмара Бергмана

В Никитинском театре состоится постановка по сценарию всемирно известного режиссера Ингмара Бергмана «Осенняя соната». Спектакль, адаптированный Андреем Гончаровым, погружает зрителей в сложный мир семейных отношений.

Сюжет

В центре истории — семья известной пианистки Шарлотты и её дочерей, Евы и Елены. После потери близкого человека, Шарлотта приезжает погостить к Еве в загородный дом. Однако её ожидания нарушает присутствие Елены, которую она когда-то поместила в клинику для душевнобольных.

Эмоциональное напряжение

Конфликт между матерью и дочерью нарастает, пока однажды ночью они решают высказать друг другу все обиды, собиравшиеся на протяжении многих лет. Эта искренность становится катализатором для глубоких и острых эмоций, что делает спектакль особенно привлекательным для любителей психологических драм.

Режиссер

Режиссура Андрея Гончарова обещает увлекательное представление, полное живых эмоций и важных тем, касающихся семьи и отношений. Не упустите возможность увидеть это театральное событие!