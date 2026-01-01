Оповещения от Киноафиши
Осенняя соната
Киноафиша Осенняя соната

Спектакль Осенняя соната

Постановка
Никитинский театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по мотивам «Осенней сонаты» Ингмара Бергмана

В Никитинском театре состоится постановка по сценарию всемирно известного режиссера Ингмара Бергмана «Осенняя соната». Спектакль, адаптированный Андреем Гончаровым, погружает зрителей в сложный мир семейных отношений.

Сюжет

В центре истории — семья известной пианистки Шарлотты и её дочерей, Евы и Елены. После потери близкого человека, Шарлотта приезжает погостить к Еве в загородный дом. Однако её ожидания нарушает присутствие Елены, которую она когда-то поместила в клинику для душевнобольных.

Эмоциональное напряжение

Конфликт между матерью и дочерью нарастает, пока однажды ночью они решают высказать друг другу все обиды, собиравшиеся на протяжении многих лет. Эта искренность становится катализатором для глубоких и острых эмоций, что делает спектакль особенно привлекательным для любителей психологических драм.

Режиссер

Режиссура Андрея Гончарова обещает увлекательное представление, полное живых эмоций и важных тем, касающихся семьи и отношений. Не упустите возможность увидеть это театральное событие!

Купить билет на спектакль Осенняя соната

Февраль
Март
26 февраля четверг
19:00
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
от 2000 ₽
8 марта воскресенье
18:00
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
от 2000 ₽
20 марта пятница
19:00
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
от 2000 ₽

