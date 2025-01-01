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Осенняя соната
Киноафиша Осенняя соната

Спектакль Осенняя соната

Марина Неелова и Алена Бабенко играют Бергмана
Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Осенняя соната»: В поисках света во мраке

Классика мирового кинематографа Ингмара Бергмана нередко обвиняется в излишней мрачности. Его фильмы исследуют сложные аспекты человеческих отношений: любовь, которая окутана несчастьем, семьи, находящиеся на грани разрушения, и людей, раздираемых внутренними противоречиями. Однако Бергман, как и любой великий художник, представляет собой многогранную личность. Экзистенциальная мрачность — лишь часть его неповторимой эстетики.

Одним из ярких примеров его творчества является «Осенняя соната». Это история о семье, отношения в которой изначально лишены любви и чуткости. На сцене встретятся три талантливые актрисы — Марина Неёлова, Алёна Бабенко и Елена Плаксина, которые попытаются растопить лёд в сердцах своих героинь. Их цель — найти путь к прощению и пониманию.

Интересные факты

  • «Осенняя соната» была экранизирована в 1978 году и считается одной из самых известных работ Бергмана.
  • Спектакль содержит сцены, демонстрирующие курение табака. Обратите внимание, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который заставляет задуматься о важных аспектах жизни и человеческих отношениях.

Режиссер
Екатерина Половцева
В ролях
Марина Неелова
Марина Неелова
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Елена Плаксина
Елена Плаксина
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Полина Рашкина

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Фотографии

Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната Осенняя соната
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