Осенняя сказка

Осенние концерты в камерном зале филармонии Екатеринбурга

Концерты за столиками в камерном зале – это фирменная серия Оркестра народных инструментов Детской филармонии, ставшая настоящим фаворитом наших слушателей. В программе каждого концерта царит атмосфера уюта и тепла, а особый формат позволяет зрителям погрузиться в музыку, общаясь за столиками.

Музыка уральских композиторов

На концерте под названием «Осеннюю сказку» зрители услышат произведения выдающихся уральских композиторов, таких как Андрей Бызов, Маргарита Кесарева, Артем Баринов и многих других. Музыка наполнена образами осени: в ней слышны шорох пожелтевшей листвы, гул ветра в стволах вековых сосен, переливы речных перекатов и даже танец солнечных зайчиков на волнах уральских озер.

Исполнители

Концерт проведет ведущая Анна Попова, а дирижировать оркестром будет Светлана Ганюшкина. Мы приглашаем вас насладиться этим уникальным музыкальным опытом в уютной компании, где можно не только слушать музыку, но и обсуждать какие-либо, только положительные, темы.