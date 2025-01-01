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Осенний вечер в НОВАТе
Киноафиша Осенний вечер в НОВАТе

Осенний вечер в НОВАТе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Осенний вечер в НОВАТе: Оперные раритеты эпохи барокко

Мы продолжаем знакомить вас с оперными раритетами эпохи барокко! На концерте «Осенний вечер в НОВАТе» вас ждет настоящий эксклюзив — сочетание редких барочных опер, шедевров венской классики и раннего романтизма.

Программа вечера

Вас ожидает уникальная возможность услышать фрагменты из оперы Иоганна Маттезона «Борис Годунов, или Коварством достигнутый трон». Это первая европейская опера на русский сюжет, которая остается важной вехой в истории оперного искусства.

Также в программе представлена опера Джованни Паизиелло «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность», которая была заказана Екатериной II и вдохновила Моцарта на создание «Свадьбы Фигаро».

Кроме того, вы сможете насладиться номерами из зингшпилей Моцарта «Директор театра» и «Похищение из сераля», а также ариями из опер Йозефа Гайдна и другими произведениями.

Исполнители

Солисты Новосибирской оперы и лауреаты международного конкурса камерный ансамбль «Музыка для нас» под руководством Натальи Жук подарят вам незабываемый вечер музыки.

Обратите внимание: в составе исполнителей возможны изменения.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 8 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 700 ₽

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