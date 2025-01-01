Мы продолжаем знакомить вас с оперными раритетами эпохи барокко! На концерте «Осенний вечер в НОВАТе» вас ждет настоящий эксклюзив — сочетание редких барочных опер, шедевров венской классики и раннего романтизма.
Вас ожидает уникальная возможность услышать фрагменты из оперы Иоганна Маттезона «Борис Годунов, или Коварством достигнутый трон». Это первая европейская опера на русский сюжет, которая остается важной вехой в истории оперного искусства.
Также в программе представлена опера Джованни Паизиелло «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность», которая была заказана Екатериной II и вдохновила Моцарта на создание «Свадьбы Фигаро».
Кроме того, вы сможете насладиться номерами из зингшпилей Моцарта «Директор театра» и «Похищение из сераля», а также ариями из опер Йозефа Гайдна и другими произведениями.
Солисты Новосибирской оперы и лауреаты международного конкурса камерный ансамбль «Музыка для нас» под руководством Натальи Жук подарят вам незабываемый вечер музыки.
Обратите внимание: в составе исполнителей возможны изменения.