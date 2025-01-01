Спектакль Осенний сон. Танцевальный бал

Большой танцевальный бал в культурном центре Меридиан

В Культурном центре Меридиан пройдет танцевальный бал «Осенний сон», приуроченный к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

Все ценители исторических и бальных танцев приглашаются проявить свои навыки на выразительном и душевном музыкальном материале. В программе прозвучит как оригинальная, так и знакомая музыка. Несколько танцев будет исполнено под известные мелодии, которые соответствуют названию бала «Осенний сон» или тематически близки к нему.

Одежда и атмосфера

Предпочтительная форма одежды — элегантная. Для дам это исторические бальные или вечерние платья с перчатками; для кавалеров — фрак, жилет, пиджак или смокинг. Участникам также необходимо иметь сменную обувь.

Не забудьте принести с собой доброе настроение и возвышенное состояние души!

Организатор

Организатор танцевального вечера-бала — Пётр Горкин, руководитель кружков «Эмоции танца» и «Балансе».

Длительность

Продолжительность бала составит 2 часа и будет разделена на 2 отделения.