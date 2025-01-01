«Осенний сон». Оркестр Павла Опаровского

Осенние ночи напоминают нам о лете, ещё живущем в октябрьском солнце. В этот вечер зрители смогут насладиться атмосферой тепла и уюта под звуки классической музыки, которая откроет перед ними потаённые миры и перенесёт в мир прекрасного.
Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под управлением талантливого Павла Опаровского, готовит для своей аудитории концептуальные произведения мировой музыки, которые живут в наших сердцах. Прекрасные мелодии и гармонии создадут незабываемую атмосферу.
В этот вечер на сцене выступят лауреаты международных музыкальных конкурсов:
Концерт будет состоять из двух отделений, между которыми предусмотрен антракт. Это позволит зрителям в полной мере насладиться музыкой и обменяться впечатлениями.
Продюсером мероприятия выступает Анастасия Козельская, заботящаяся о высоком уровне организации выступления.
Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки, которая обогатит ваше осеннее настроение!