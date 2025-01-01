Меню
«Осенний сон». Оркестр Павла Опаровского
12+
О концерте/спектакле

Осенние сны: вечер классической музыки в Санкт-Петербурге

Осенние ночи напоминают нам о лете, ещё живущем в октябрьском солнце. В этот вечер зрители смогут насладиться атмосферой тепла и уюта под звуки классической музыки, которая откроет перед ними потаённые миры и перенесёт в мир прекрасного.

Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под управлением талантливого Павла Опаровского, готовит для своей аудитории концептуальные произведения мировой музыки, которые живут в наших сердцах. Прекрасные мелодии и гармонии создадут незабываемую атмосферу.

Солисты вечера

В этот вечер на сцене выступят лауреаты международных музыкальных конкурсов:

  • Елена Кочеватова (скрипка)
  • Антон Самсонов (фортепиано)
  • Максим Дзундза (валторна)
  • Мария Островская (альт)
  • Всеволод Долганов (виолончель)
  • Дарья Смирнова (виолончель)

Структура мероприятия

Концерт будет состоять из двух отделений, между которыми предусмотрен антракт. Это позволит зрителям в полной мере насладиться музыкой и обменяться впечатлениями.

Продюсер

Продюсером мероприятия выступает Анастасия Козельская, заботящаяся о высоком уровне организации выступления.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки, которая обогатит ваше осеннее настроение!

Октябрь
20 октября понедельник
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 600 ₽

Фотографии

«Осенний сон». Оркестр Павла Опаровского «Осенний сон». Оркестр Павла Опаровского «Осенний сон». Оркестр Павла Опаровского «Осенний сон». Оркестр Павла Опаровского «Осенний сон». Оркестр Павла Опаровского

