«Осенний сон». Оркестр Павла Опаровского

Осенние сны: вечер классической музыки в Санкт-Петербурге

Осенние ночи напоминают нам о лете, ещё живущем в октябрьском солнце. В этот вечер зрители смогут насладиться атмосферой тепла и уюта под звуки классической музыки, которая откроет перед ними потаённые миры и перенесёт в мир прекрасного.

Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под управлением талантливого Павла Опаровского, готовит для своей аудитории концептуальные произведения мировой музыки, которые живут в наших сердцах. Прекрасные мелодии и гармонии создадут незабываемую атмосферу.

Солисты вечера

В этот вечер на сцене выступят лауреаты международных музыкальных конкурсов:

Елена Кочеватова (скрипка)

Антон Самсонов (фортепиано)

Максим Дзундза (валторна)

Мария Островская (альт)

Всеволод Долганов (виолончель)

Дарья Смирнова (виолончель)

Структура мероприятия

Концерт будет состоять из двух отделений, между которыми предусмотрен антракт. Это позволит зрителям в полной мере насладиться музыкой и обменяться впечатлениями.

Продюсер

Продюсером мероприятия выступает Анастасия Козельская, заботящаяся о высоком уровне организации выступления.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки, которая обогатит ваше осеннее настроение!