Осенний рок-н-ролл: Денис Мажуков

Осенний рок-н-ролл с Денисом Мажуковым

«Беспрецедентный виртуоз рок-н-ролльной игры» – так охарактеризовали Дениса Мажукова западные критики. Этот талантливый пианист и певец относится к числу избранных исполнителей, которые представляют музыку в стиле буги-вуги, ритм-энд-блюз и рок-н-ролл на мировом уровне.

Денис Мажуков выделяется не только совершенством техники исполнения, но и качественным звуком, колоссальным темпераментом и безупречным чувством стиля. Его проект «Осенний рок-н-ролл» всегда собирает переполненные залы, заряжая зрителей настоящим драйвом жизни.

Титул "Российский король рок-н-ролла"

Не случайно Денис получил титул «российский король рок-н-ролла». Он был участником московских концертов легендарных Джерри Ли Льюиса и Чака Берри. Кроме того, он стал первым и единственным музыкантом из России, записавшим альбом на знаменитой студии Sun Records в Мемфисе, штат Теннесси – месте, где зародился рок-н-ролл. На этой студии в 1950-60-х годах работали такие легенды, как Элвис Пресли, Карл Перкинс, Джонни Кэш и другие.

Успех на международной арене

Денис Мажуков провел множество успешных концертов в клубах США и Европы, а также выступал на фестивалях буги-вуги и рокабилли. Его выступления всегда привлекают внимание и оставляют яркие впечатления у зрителей.

Обратите внимание, что программа может измениться. Не упустите возможность насладиться неповторимым стилем и энергией Дениса Мажукова на концерте «Осенний рок-н-ролл»!