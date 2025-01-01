Меню
Осенний переполох
Киноафиша Осенний переполох

Спектакль Осенний переполох

0+
Режиссер Люся Ворона
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный кукольный спектакль для самых маленьких

Приглашаем вас на вторую историю про Ёжика и его друзей — «Осенний переполох». Это интерактивный кукольный спектакль, в котором дети смогут вместе с персонажами узнать, как звери готовятся к зиме.

Сюжет

На сцене развернется веселая осенняя история о приключениях маленьких лесных животных. Несмотря на грусть по поводу окончания лета, Ёжик и его друзья — кролик, белочка, лосик, бобер и волчонок — полны интересных дел и готовятся к зиме.

О театре

Спектакль поставлен театром кукол «Играем сказку» под руководством режиссера и мастера кукол Люси Вороны (Ольга Останина). В ролях выступают: Ольга Останина и Елена Степанова.

Специальное предложение

Не упустите возможность: после спектакля пройдет бесплатное пробное занятие в театральной студии Люси Вороны.

Приглашаем вас!

Этот спектакль станет прекрасной возможностью для детей не только развлечься, но и узнать о подготовке животных к зиме в увлекательной и интерактивной форме!

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
11:00 от 200 ₽

Фотографии

Осенний переполох Осенний переполох Осенний переполох Осенний переполох Осенний переполох Осенний переполох

