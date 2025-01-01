Осенний марафон

Золотая осень: праздник для души в Детском музыкальном театре «Задумка»

Что такое осень? Это не просто календарная дата, а целая серия ярких впечатлений. Осень — это калейдоскоп меняющихся красок: солнце светит мягче, появляется туман, птицы собираются в стаи и улетают, а на земле расстилается «осенний ковёр» из жёлтых, оранжевых и красных листьев.

Осень — это жизнь и марафон движения от одного события к другому. Это праздник золотой осени, который вдохновляет на творческие достижения и радует душу.

Концертная программа

В рамках концерта «осенняя» программа, подготовленная Детским музыкальным театром «Задумка», включает в себя яркие и зажигательные вокальные и хореографические композиции. Каждый номер наполнен мелодией и душевностью, что делает выступление поистине незабываемым.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу осеннего праздника и насладиться великолепием сценического искусства, которое порадует как детей, так и взрослых зрителей.