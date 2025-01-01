Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Осенний марафон
Киноафиша Осенний марафон

Осенний марафон

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Золотая осень: праздник для души в Детском музыкальном театре «Задумка»

Что такое осень? Это не просто календарная дата, а целая серия ярких впечатлений. Осень — это калейдоскоп меняющихся красок: солнце светит мягче, появляется туман, птицы собираются в стаи и улетают, а на земле расстилается «осенний ковёр» из жёлтых, оранжевых и красных листьев.

Осень — это жизнь и марафон движения от одного события к другому. Это праздник золотой осени, который вдохновляет на творческие достижения и радует душу.

Концертная программа

В рамках концерта «осенняя» программа, подготовленная Детским музыкальным театром «Задумка», включает в себя яркие и зажигательные вокальные и хореографические композиции. Каждый номер наполнен мелодией и душевностью, что делает выступление поистине незабываемым.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу осеннего праздника и насладиться великолепием сценического искусства, которое порадует как детей, так и взрослых зрителей.

Купить билет на концерт Осенний марафон

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
25 октября суббота
14:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
11 октября в 18:30 Studio 67
от 800 ₽
18+
Юмор
Павел Воля
28 октября в 20:00 Универсальный комплекс «МТЛ Арена»
от 5000 ₽
АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
16 ноября в 20:00 Метелица-С
от 2600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше