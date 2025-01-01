Осенний марафон. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

Приглашаем всех любителей музыки на очередной концерт под руководством талантливого художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие обещает стать настоящим открытием для петербуржцев!
Концерты этого союза музыкантов могут по праву считаться новым словом в концертной практике Санкт-Петербурга. Звучание оркестра перенесет вас в увлекательное путешествие по странам, эпохам и стилям. За один вечер вы узнаете гораздо больше, чем за целый филармонический абонемент!
В программе концерта ожидаются произведения великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Фридерика Шопена и Петра Ильича Чайковского. Мы шагнем от светлой мудрости Баха к эмоциональному и чувственному миру Шопена и Чайковского, где переживания и внутренний мир творца занимают центральное место.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что гарантирует высокий уровень исполнения и неповторимую атмосферу концерта.
Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендовано для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.