Осенний марафон. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

Музыкальное путешествие с Малым фестивальным оркестром

Приглашаем всех любителей музыки на очередной концерт под руководством талантливого художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие обещает стать настоящим открытием для петербуржцев!

Калейдоскоп культур и эпох

Концерты этого союза музыкантов могут по праву считаться новым словом в концертной практике Санкт-Петербурга. Звучание оркестра перенесет вас в увлекательное путешествие по странам, эпохам и стилям. За один вечер вы узнаете гораздо больше, чем за целый филармонический абонемент!

Программа вечера

В программе концерта ожидаются произведения великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Фридерика Шопена и Петра Ильича Чайковского. Мы шагнем от светлой мудрости Баха к эмоциональному и чувственному миру Шопена и Чайковского, где переживания и внутренний мир творца занимают центральное место.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что гарантирует высокий уровень исполнения и неповторимую атмосферу концерта.

Полезная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендовано для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.