Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Осенний марафон. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
Киноафиша Осенний марафон. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Осенний марафон. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Осенний марафон в Петербурге

Приглашаем всех петербуржцев на очередной концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Концерты этого союза музыкантов представляют собой новое слово в концертной практике города. Вас ждет музыкальное путешествие, которое позволит за один вечер узнать больше, чем за целый филармонический абонемент.

Программа концерта

Концерт под названием «Осенний марафон» объединяет произведения величайших композиторов от барокко до романтизма. В этой программе звучат настоящие жемчужины камерного репертуара:

  • Иоганн Себастьян Бах – ключевая фигура барочной эпохи;
  • Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – гармония классицизма;
  • Фредерик Шопен – выразительность романтизма.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что обеспечит высокое качество исполнения.

Полезная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Зрителям стоит учесть, что возможны незначительные изменения в программе.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
4 октября в 21:00 Поправка
от 900 ₽
Комедия VS Таро
18+
Юмор
Комедия VS Таро
12 октября в 18:00 Квартира 8
от 500 ₽
Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».
0+
Поп Рок
Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».
20 августа в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше