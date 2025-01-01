Осенний марафон. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Приглашаем всех петербуржцев на очередной концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Концерты этого союза музыкантов представляют собой новое слово в концертной практике города. Вас ждет музыкальное путешествие, которое позволит за один вечер узнать больше, чем за целый филармонический абонемент.
Концерт под названием «Осенний марафон» объединяет произведения величайших композиторов от барокко до романтизма. В этой программе звучат настоящие жемчужины камерного репертуара:
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что обеспечит высокое качество исполнения.
Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Зрителям стоит учесть, что возможны незначительные изменения в программе.