Осенний марафон. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Осенний марафон в Петербурге

Приглашаем всех петербуржцев на очередной концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Концерты этого союза музыкантов представляют собой новое слово в концертной практике города. Вас ждет музыкальное путешествие, которое позволит за один вечер узнать больше, чем за целый филармонический абонемент.

Программа концерта

Концерт под названием «Осенний марафон» объединяет произведения величайших композиторов от барокко до романтизма. В этой программе звучат настоящие жемчужины камерного репертуара:

Иоганн Себастьян Бах – ключевая фигура барочной эпохи;

– ключевая фигура барочной эпохи; Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – гармония классицизма;

и – гармония классицизма; Фредерик Шопен – выразительность романтизма.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что обеспечит высокое качество исполнения.

Полезная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Зрителям стоит учесть, что возможны незначительные изменения в программе.