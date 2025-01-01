Осенний концерт

Удивительное время — осень! «Унылая пора очей очарованья». Это период, когда природа радует нас яркими красками, которые могут соперничать с весенними, и постоянными переменами. Солнце и дождь, великолепие и серость — осень поистине вместила в себя все противоречия природы.
Осень — это не только краски, но и особенные звуки и запахи. Под ногами нашёптывают свою песенку красочные листья, ветер исполняет холодное, но незабываемое соло, а осинка с берёзкой дуэтом напевают о том, какой красивый у них новый наряд. Могучий и серьёзный дуб бурчит под нос непонятный рэп, капельки дождя выстукивают то танго, то вальс, а иногда фламенко. Паучки играют на серебристых флейтах.
Изысканная красота, кажется, обостряет все человеческие эмоции. Радость и печаль, разочарование и надежда, вера и любовь, одиночество и жажда новых встреч особенно остро ощущаются именно осенью.
Красивейшие песни и музыку Осени для вас исполнят солисты Москонцерта, лауреаты международных и всероссийских конкурсов:
Гитарист-виртуоз — Юрий Нугманов, заслуженный артист России — Алекс Новиков (саксофон) и «Алекс-бэнд».
Аккомпанирует маэстро — Максим Тимофеев (фортепиано).
Концерт ведёт Игорь Афанасьев.
Возрастная категория: 6+
Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.
30 сентября, вторник, 19:00
Большой зал Центрального Дома работников искусств.