До свидания, сентябрь! «Осенний концерт» в ЦДРИ

Удивительное время — осень! «Унылая пора очей очарованья». Это период, когда природа радует нас яркими красками, которые могут соперничать с весенними, и постоянными переменами. Солнце и дождь, великолепие и серость — осень поистине вместила в себя все противоречия природы.

Осень — это не только краски, но и особенные звуки и запахи. Под ногами нашёптывают свою песенку красочные листья, ветер исполняет холодное, но незабываемое соло, а осинка с берёзкой дуэтом напевают о том, какой красивый у них новый наряд. Могучий и серьёзный дуб бурчит под нос непонятный рэп, капельки дождя выстукивают то танго, то вальс, а иногда фламенко. Паучки играют на серебристых флейтах.

Изысканная красота, кажется, обостряет все человеческие эмоции. Радость и печаль, разочарование и надежда, вера и любовь, одиночество и жажда новых встреч особенно остро ощущаются именно осенью.

Исполнители

Красивейшие песни и музыку Осени для вас исполнят солисты Москонцерта, лауреаты международных и всероссийских конкурсов:

Ирина Суханова — почётный деятель искусств города Москвы

Оксана Невежина

Сергей Борзов

Александр Гладков

Специальные гости

Гитарист-виртуоз — Юрий Нугманов, заслуженный артист России — Алекс Новиков (саксофон) и «Алекс-бэнд».

Аккомпанирует маэстро — Максим Тимофеев (фортепиано).

Ведущий концерта

Концерт ведёт Игорь Афанасьев.

Информация о концерте

Возрастная категория: 6+

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.

Дата и время

30 сентября, вторник, 19:00

Большой зал Центрального Дома работников искусств.