Осенний концерт камерного хора Adeptus Chorus

Концерт камерного хора «Adeptus Chorus»

Приглашаем вас на концерт камерного хора «Adeptus Chorus» в Домовой церкви Шереметевского дворца. Это уникальное событие станет отличной возможностью познакомиться с музыкой русских и зарубежных композиторов разных эпох.

Программа концерта

В программе вы услышите произведения, которые помогут вам открыть для себя новые музыкальные грани. Музыка, представленная на концерте, охватывает широкий спектр стилей и направлений, что позволит каждому зрителю найти что-то по душе.

Исполнители

Камерный хор «Adeptus Chorus» под руководством художественного руководителя Сергея Николаева и директора хора Светланы Малышевой подарит вам незабываемые музыкальные впечатления.

Продолжительность и место проведения

Продолжительность концерта составит 1 час. Место проведения — Домовая церковь Шереметевского дворца, известная своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей погружению в мир музыки.

Не упустите возможность услышать живую музыку в исполнении профессионалов и расширить свои музыкальные горизонты!