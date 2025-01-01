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Осенний концерт камерного хора Adeptus Chorus
Киноафиша Осенний концерт камерного хора Adeptus Chorus

Осенний концерт камерного хора Adeptus Chorus

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт камерного хора «Adeptus Chorus»

Приглашаем вас на концерт камерного хора «Adeptus Chorus» в Домовой церкви Шереметевского дворца. Это уникальное событие станет отличной возможностью познакомиться с музыкой русских и зарубежных композиторов разных эпох.

Программа концерта

В программе вы услышите произведения, которые помогут вам открыть для себя новые музыкальные грани. Музыка, представленная на концерте, охватывает широкий спектр стилей и направлений, что позволит каждому зрителю найти что-то по душе.

Исполнители

Камерный хор «Adeptus Chorus» под руководством художественного руководителя Сергея Николаева и директора хора Светланы Малышевой подарит вам незабываемые музыкальные впечатления.

Продолжительность и место проведения

Продолжительность концерта составит 1 час. Место проведения — Домовая церковь Шереметевского дворца, известная своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей погружению в мир музыки.

Не упустите возможность услышать живую музыку в исполнении профессионалов и расширить свои музыкальные горизонты!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19:00 от 300 ₽

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