Осенний калейдоскоп. Органный вечер

Вечер органной музыки в храме святого Людовика

В первую пятницу октября в храме святого Людовика прозвучит органная классика, охватывающая эпохи от барокко до XX века. В этом музыкальном вечере талантливо переплетутся жемчужины немецкой и французской органной школы, посвященные юбиляру 2025 года — Иоганну Себастьяну Баху.

Случайные встречи с Бахом

Программу откроет старший современник Баха — Дитрих Букстехуде, известный мастер северонемецкой органной школы. Именно у него Бах «подсмотрел» виртуозную педальную технику и смелость формы. Это «дыхание» органа, которое проникает в самое сердце.

Творчество Баха

Затем зрителям представят две великолепные страницы самого Баха. Первая — глубокая хоральная прелюдия Nun komm, der Heiden Heiland, вызывающая ощущение тихой молитвы. Вторая — торжественная Прелюдия и фуга си-минор, наполняющая пространство архитектурой света и тени.

Эхо Баха в романтизме и XX веке

Во второй части программы зрители смогут насладиться «эхом Баха» в работах композиторов романтизма и XX века. Хоральная прелюдия Иоганнеса Брамса Es ist ein Ros’ entsprungen прозвучит тепло и доверительно, напоминая о душевных беседах. Рапсодия Макса Регера удивит энергией позднего романтизма — почти симфонической мощью.

Французские мотивы

Продолжат вечер эффектная процессия и настойчивая молитва в произведении Cortège et Litanie Марселя Дюпре. А изящный Fandango Лионеля Рогга добавит южного темперамента и танцевальной искры.

Проведите осенний вечер, наполненный дыханием французского органа и редким чувством покоя в самом центре Москвы.