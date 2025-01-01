Осеннее настроение. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский

Музыкальное путешествие: "Осеннее настроение"

Концерты, организованные Павлом Опаровским, руководителем Малого фестивального оркестра, становятся новым словом в концертной жизни Петербурга. В программе "Осеннее настроение" зрители смогут насладиться музыкальным экспрессом, который перенесет их через калейдоскоп стран, эпох и стилей. За один вечер можно узнать больше, чем за целый филармонический абонемент!

Программа концерта

В "Осеннем настроении" объединены произведения величайших композиторов, представляющие лучшее из репертуара камерного жанра. Зрители познакомятся с классической музыкальной гармонией:

Вольфганг Амадей Моцарт - его опусы, исполненные солнечного света, перенесут вас в мир классицизма.

Петя Чайковский - откроет перед вами красоту петербургской музыки.

Фредерик Шопен - его проникновенная лирика придаст особый строй концерту.

Ференц Лист - виртуозные сочинения этого композитора создадут незабываемую атмосферу.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, которые подарят зрителям уникальное исполнение произведений.

Практическая информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться прекрасными произведениями классического репертуара!