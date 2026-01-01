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Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Шуман, Лист
Киноафиша Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Шуман, Лист

Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Шуман, Лист

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный экспресс с Павлом Опаровским в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Санкт-Петербурга Павла Опаровского. Это уникальное музыкальное событие, объединяющее произведения разных эпох и стилей, обещает стать настоящим открытием для любителей классической музыки.

Программа концерта

Вас ждёт захватывающее путешествие через калейдоскоп музыкальных шедевров:

  • Иоганн Себастьян Бах – архитектурные шедевры из нот, погружающие в мир барочного великолепия.
  • Вольфганг Амадей Моцарт – его светлые и изящные мелодии подарят ощущение радости и гармонии.
  • Роберт Шуман – эмоциональная и психологическая лирика, полная контрастов между страстью и фантазией.
  • Ференц Лист – произведения, поражающие мощью и драматизмом.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов, а также солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант сделают этот вечер поистине незабываемым.

Полезная информация

  • Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта.
  • Рекомендуется для слушателей старше 6 лет.
  • Просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их для удобства.

Благодарим за понимание и ждем вас на этом музыкантском празднике!

Купить билет на концерт Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Шуман, Лист

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
от 800 ₽

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