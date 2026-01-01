Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Шуман, Лист

Музыкальный экспресс с Павлом Опаровским в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Санкт-Петербурга Павла Опаровского. Это уникальное музыкальное событие, объединяющее произведения разных эпох и стилей, обещает стать настоящим открытием для любителей классической музыки.

Программа концерта

Вас ждёт захватывающее путешествие через калейдоскоп музыкальных шедевров:

Иоганн Себастьян Бах – архитектурные шедевры из нот, погружающие в мир барочного великолепия.

Вольфганг Амадей Моцарт – его светлые и изящные мелодии подарят ощущение радости и гармонии.

Роберт Шуман – эмоциональная и психологическая лирика, полная контрастов между страстью и фантазией.

Ференц Лист – произведения, поражающие мощью и драматизмом.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов, а также солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант сделают этот вечер поистине незабываемым.

Полезная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта.

Рекомендуется для слушателей старше 6 лет.

Просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их для удобства.

Благодарим за понимание и ждем вас на этом музыкантском празднике!