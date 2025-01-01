Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Приглашаем петербуржцев на уникальный концерт, организованный художественным руководителем Малого фестивального оркестра Павлом Опаровским. Эта музыкальная программа обещает стать настоящим открытием в концертной практике Петербурга. Вас ждёт незабываемое путешествие через различные страны, эпохи и стили, за один вечер вы узнаете больше, чем за весь филармонический абонемент!
Концерт «Осеннее настроение» включает опусы величайших композиторов от барокко до романтизма. В этом музыкальном kaleidoscope вы услышите:
Продолжительность концерта составит 1,5 часа без антракта, что позволит насладиться музыкой без перерыва. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет, что делает мероприятие подходящим для всей семьи.
Обратите внимание: программа может меняться, следите за обновлениями!