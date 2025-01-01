Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
Киноафиша Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Осеннее настроение» под руководством Павла Опаровского

Приглашаем петербуржцев на уникальный концерт, организованный художественным руководителем Малого фестивального оркестра Павлом Опаровским. Эта музыкальная программа обещает стать настоящим открытием в концертной практике Петербурга. Вас ждёт незабываемое путешествие через различные страны, эпохи и стили, за один вечер вы узнаете больше, чем за весь филармонический абонемент!

Что ожидать от программы?

Концерт «Осеннее настроение» включает опусы величайших композиторов от барокко до романтизма. В этом музыкальном kaleidoscope вы услышите:

  • Иоганна Себастьяна Баха — его монументальные сочинения представят удивительную энергию и красоту эпохи барокко.
  • Вольфганга Амадея Моцарта — задор и оптимизм классицизма в популярной музыке, которая завораживает публику на протяжении веков.
  • Людвига ван Бетховена — его мощные и эмоциональные произведения оставят глубокий след в сердце слушателя.
  • Фридерика Шопена — романтическая глубина и страсть будут воплощены в бессмертных фортепианных опусах композитора.

Полезная информация

Продолжительность концерта составит 1,5 часа без антракта, что позволит насладиться музыкой без перерыва. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет, что делает мероприятие подходящим для всей семьи.

Обратите внимание: программа может меняться, следите за обновлениями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Чайковский: Романсы
12+
Классическая музыка
Магия свечей. Чайковский: Романсы
28 августа в 20:00 Особняк Серебрякова
от 1400 ₽
Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty
16+
Вечеринка
Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty
31 августа в 18:00 Red Stars
от 4500 ₽
АукцЫон
12+
Рок
АукцЫон
29 августа в 20:00 Aurora Concert Hall
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше