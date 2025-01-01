Осеннее настроение. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Концерт «Осеннее настроение» под руководством Павла Опаровского

Приглашаем петербуржцев на уникальный концерт, организованный художественным руководителем Малого фестивального оркестра Павлом Опаровским. Эта музыкальная программа обещает стать настоящим открытием в концертной практике Петербурга. Вас ждёт незабываемое путешествие через различные страны, эпохи и стили, за один вечер вы узнаете больше, чем за весь филармонический абонемент!

Что ожидать от программы?

Концерт «Осеннее настроение» включает опусы величайших композиторов от барокко до романтизма. В этом музыкальном kaleidoscope вы услышите:

Иоганна Себастьяна Баха — его монументальные сочинения представят удивительную энергию и красоту эпохи барокко.

Вольфганга Амадея Моцарта — задор и оптимизм классицизма в популярной музыке, которая завораживает публику на протяжении веков.

Людвига ван Бетховена — его мощные и эмоциональные произведения оставят глубокий след в сердце слушателя.

Фридерика Шопена — романтическая глубина и страсть будут воплощены в бессмертных фортепианных опусах композитора.

Полезная информация

Продолжительность концерта составит 1,5 часа без антракта, что позволит насладиться музыкой без перерыва. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет, что делает мероприятие подходящим для всей семьи.

Обратите внимание: программа может меняться, следите за обновлениями!