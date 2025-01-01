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Осенины
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Осенины

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Осенины» — «В поле стогами — на столе пирогами». Исполняет Ансамбль Дмитрия Покровского

Исполнитель: Ансамбль Дмитрия Покровского
Музыкальный руководитель: Мария Нефёдова
Режиссёр: Ольга Юкечева

Время урожая

Осень — это пора подведения итогов весеннего сева и летней страды. Урожай, собранный в это время, станет запасом на долгую зиму. Овощи, ягоды, фрукты и, конечно, «жито» — рожь и пшеница, из которых испекут хлеб. Как говорится: «Будет жито — будем живы!»

Труд и заботы крестьян

Чтобы на столе появились вкусные калачи и пышные пироги, крестьянам необходимо было много работать. Сначала весной вскопали землю и посеяли семена, затем летом собрали колосья, убрали их в снопы и обмололи. Каждый этап требует усилий и терпения. Погода могла стать серьезным испытанием: затяжные дожди, поздние холода или долгие засухи угрожали урожаю.

Сила единства

Из далёкого прошлого пришёл замечательный обычай — помогать друг другу в трудные времена. Молодёжь собиралась и шла по селу, чтобы помочь тем, кто не успевал убрать своё поле. Вместе, с песнями, работа становилась легче и превращалась в праздник. Этот обряд назывался «помочи» или «толока».

Традиции и благодарность

Чтобы задобрить землю, работники оставляли на сжатом поле последний сноп — задел на будущий урожай. Радивые хозяева украшали его лентами и цветами, а ленивые обматывали старой рогожей. В завершение всех трудов хозяева благодарили помощников угощениями: кашей, медом-пивом и щедрыми подарками. Все вместе они пировали и веселились от души.

На сцене

В спектакле «Осенины» зрители увидят обрядовые игры, песни и загадки, посвящённые осенним народным праздникам и сбору урожая, в исполнении артистов Ансамбля Дмитрия Покровского.

Ансамбль Дмитрия Покровского

Созданный в 1973 году, этот ансамбль стал первым в России, объединившим научный подход к изучению фольклора с профессиональным исполнением. Их уникальная вокальная школа основывается на традиционных фольклорных приёмах. Фольклор в интерпретации ансамбля — живая и неотъемлемая часть нашей культуры, способная покорять сердца слушателей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
14:00 от 500 ₽
28 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
14:00 от 500 ₽

Фотографии

Осенины

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