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Осень в Плесе
Билеты от 500₽
Киноафиша Осень в Плесе

Спектакль Осень в Плесе

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-притча, основанный на реальных событиях

Пронзительная история, способная остановить время, ждет вас на сцене. Этот спектакль-откровение, спектакль-притча, наполнен недосказанностью, где каждое слово, жест и пауза имеют особое значение.

В центре сюжета — встреча двух миров: хрупкой провинциальной художницы, чьи краски хранят тишину ее одиночества, и столичного романтика, ищущего утешения в ветреных дорогах. Их чувства вспыхивают, как осенний закат над Плёсом — ярко, неотвратимо и обреченно.

О времени и счастье

В этом городе, где время течет медленнее, чем воды величественной реки, счастье оказывается лишь мимолетным отражением в воде. Режиссерская работа превращает реальные события в поэтичный рассказ о неизбежности выбора и цене любви. Спектакль заставляет задуматься: а что, если бы их осень длилась чуть дольше?

Приглашение к переживанию

Приходите, чтобы пережить эту историю и унести её в сердце. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 500 ₽

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