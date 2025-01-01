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Осень в Париже: лучшие французские песни от Piaf до Zaz
Билеты от 1500₽
Киноафиша Осень в Париже: лучшие французские песни от Piaf до Zaz

Осень в Париже: лучшие французские песни от Piaf до Zaz

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Неповторимая атмосфера французского кабаре в Jam Club с группой «Елисейские поля»

Приглашаем вас окунуться в мир французской музыки с кабаре-бэндом «Елисейские поля». Эта уникальная группа исполняет безупречные песни на французском языке, охватывая стиль нео-шансон и передавая дух романтического Парижа. Вы услышите мелодии, которые перенесут вас на широкие бульвары и в уютные кафешки французской столицы.

Разнообразие репертуара

В арсенале «Елисейских полей» более семидесяти песен. Вас ждут любимые хиты Эдит Пиаф, романтические баллады от Франсуазы Арди и Мари Лафорэ, а также знакомые с детства композиции Джо Дассена. Не обойдется и без современных шедевров от Патриции Каас, Милен Фармер и группы «Ниагара». Каждое выступление — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие.

Особенная программа

Особенность выступления в Jam Club заключается в расширенном составе группы. Музыканты исполняют французские песни в джазовом звучании, что придаёт каждой композиции новую жизнь. В составе группы: пианино, квинтон, контрабас, вокал и барабаны. Это сочетание инструментов создаёт поистине волшебную атмосферу, которая завораживает с первых аккордов.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Встреча с французской музыкой в авторском исполнении — это шанс отдохнуть от повседневности и насладиться искусством. Приходите в Jam Club «Елисейские поля» и откройте для себя новый мир звуков и эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
28 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽

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