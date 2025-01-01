Меню
Осень в храме святого Людовика. Времена года
6+
О концерте/спектакле

Классическая музыка в исполнении Елены Приваловой

В программе концерта представлены шедевры двух великих композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Это уникальная возможность погрузиться в мир барочной музыки.

Исполнитель

Концерт будет исполнен талантливой органисткой Еленой Приваловой. Она известна своим мастерством и эмоциональностью исполнения. Елена имеет значительный опыт игры на органе и завоевала признание как в России, так и за рубежом.

Интересные факты

Бах и Вивальди — это композиторы, которые оказали огромное влияние на музыку своего времени и последующих эпох. Вивальди, который прославился своими «Временами года», подарил миру яркие мелодии, наполненные силой и динамикой. Бах, в свою очередь, считается одним из величайших композиторов всех времён, его произведения исследуют глубину человеческих чувств и духовные темы.

Не упустите возможность посетить этот концерт и насладиться великолепной музыкой в исполнении выдающейся органистки!

Ноябрь
14 ноября пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

