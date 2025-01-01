Осень в храме святого Людовика. Вокруг Баха за 80 минут. Органный вечер

Музыкальный вечер с Александром Удальцовым в соборе

Приготовьтесь погрузиться в мир классической музыки! На предстоящем концерте выступит талантливый пианист Александр Удальцов. В программе вечера вас ждут произведения таких композиторов, как:

Бём

Бах

Букстехуде

Фрескобальди

Вивальди

Каждое произведение — это уникальная возможность прикоснуться к великому искусству. Александр Удальцов, известный своими виртуозными выступлениями, обещает подарить зрителям незабываемые моменты и глубокие эмоции. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Интересные факты о композиторах

Каждый из представленных композиторов оставил свой неповторимый след в истории музыки:

Иоганн Себастьян Бах — один из величайших композиторов всех времён, чья музыка оказала огромное влияние на последующие поколения.

Антонио Вивальди — автор знаменитой «Времена года», его творчество по праву считается искренним отражением барочной эпохи.

Гиом Букстехуде — современник Баха, который обучал молодое поколение музыкантов и активно развивал органную музыку.

Не пропустите этот вечер, погружайтесь в мир классической музыки и наслаждайтесь выдающимися произведениями в исполнении мастера!