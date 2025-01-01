Меню
Осень в храме святого Людовика. Вокруг Баха за 80 минут. Органный вечер
6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Александром Удальцовым в соборе

Приготовьтесь погрузиться в мир классической музыки! На предстоящем концерте выступит талантливый пианист Александр Удальцов. В программе вечера вас ждут произведения таких композиторов, как:

  • Бём
  • Бах
  • Букстехуде
  • Фрескобальди
  • Вивальди

Каждое произведение — это уникальная возможность прикоснуться к великому искусству. Александр Удальцов, известный своими виртуозными выступлениями, обещает подарить зрителям незабываемые моменты и глубокие эмоции. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Интересные факты о композиторах

Каждый из представленных композиторов оставил свой неповторимый след в истории музыки:

  • Иоганн Себастьян Бах — один из величайших композиторов всех времён, чья музыка оказала огромное влияние на последующие поколения.
  • Антонио Вивальди — автор знаменитой «Времена года», его творчество по праву считается искренним отражением барочной эпохи.
  • Гиом Букстехуде — современник Баха, который обучал молодое поколение музыкантов и активно развивал органную музыку.

Не пропустите этот вечер, погружайтесь в мир классической музыки и наслаждайтесь выдающимися произведениями в исполнении мастера!

Ноябрь
4 ноября вторник
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

