Осень в храме святого Людовика. Лучшие арии из кантат и пассионов Баха

Вечер музыки Иоганна Себастьяна Баха

17 октября в 20:00 приглашаем вас на концерт, наполненный духовной и музыкальной глубиной. В этот вечер композиторский гений Иоганна Себастьяна Баха раскроется в самых выразительных страницах его вокального и органного наследия. Человеческая драма, надежда, скорбь и торжество веры воплотятся в избранных ариях для сопрано и баритона — двух голосов, которые сольются в заключительном дуэте.

Музыка, которая понимает и поддерживает

Представьте себе взгляд, который распознает вашу сущность за мгновение, понимает и принимает вас, любит и оберегает. Под защитой этого взгляда вы скорбите, молитесь, радуетесь — одним словом, живёте. Такова и музыка Баха: всеобъемлющая, утешающая, приносящая умиротворение и радость.

Программа концерта

В программе — фрагменты из величайших духовных произведений композитора: арии из «Страстей по Матфею» и «Магнификата», сольная кантата для баритона, а также произведения для органа соло. Этот концерт — не только вечер барочной музыки, но и встреча с духовной сущностью баховского мира, в котором каждое слово и каждая фраза наполнены смыслом, звучащим и сегодня с неослабевающей силой.

Исполнители

Елена Логинова (колоратурное сопрано) — выпускница академии хорового искусства им. В. С. Попова. Камерная певица ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом. Является солисткой Большого академического хора «Мастера хорового пения» под управлением народного артиста России, профессора Льва Конторовича.

Анатолий Буслаков (баритон) — приглашённый солист Московской областной филармонии, солист патриаршего хора Храма Христа Спасителя. Окончил академию хорового искусства им. В. С. Попова.

Дмитрий Максименко (орган) — окончил РГМУ им. Н. И. Пирогова. Успешно совмещая профессии врача и музыканта, занимает должность органиста в Англиканской церкви Святого Андрея в Москве и выступает в составе органного дуэта с титулярным органистом кафедрального католического собора Москвы.

Не упустите возможность погрузиться в мир великого музыканта и насладиться глубиной его произведений!