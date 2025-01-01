Осень в храме святого Людовика. Действо о Добродетели. Орган и гитара

Погружение в средневековую музыку. Концерт в храме Святого Людовика

В конце октября зрителей ждет уникальное музыкальное событие — инструментальная месса, которая предложит нам переосмысленный взгляд на эстетику XI–XV веков в современном звучании. Основной голос, исполненный в духе cantus firmus, будет доверен электрогитаре, которая в руках талантливого музыканта зазвучит совершенно иначе.

Орган создаст многоголосную ткань церковного хора, вдохновляясь принципами старинной интаволатуры: в те времена органисты переносили вокальные мессы на клавиши, создавая уникальные гармонии. Драматургия программы выстраивается «от одного голоса к многим»: от созерцательной монодии Хильдегарды Бингенской — с ее молитвенной линией и чистыми модальными контурами — до строгих кондуктов и прозрачных мотетов раннего Возрождения, где уже слышны переклички голосов.

Погружение в музыкальную историю

Музыканты не могли обойти стороной и первый в истории опыт написания четырёхголосной музыки — органум Перотина Великого «Viderunt omnes» из «Великой книги органума». Вечер предложит зрителям уникальную возможность ощутить «измененное чувство времени»: длительные дыхания, тихие резонансы, полупрозрачные созвучия и редкие всплески света.

Путешествие в музыкальное прошлое начнется от Kyrie и завершится Agnus Dei, позволяя услышать, как одно и то же молитвенное зерно раскрывается в различных эпохах. Прозвучит также «Canticles of Extasy» из альбома «Секвенции», который был удостоен премии Грэмми!

Исполнители

На сцене выступят талантливые исполнители: Анна Орлова (орган) и Алексей Чичилин (электрогитара). Их редкое для Москвы сочетание тембров привнесет новое звучание, где «голос будущего» бережно несет слово прошлого.

Если вы цените интеллектуальную красоту, духовную глубину и камерную атмосферу, этот вечер станет вашим личным погружением в «действо о Добродетели», где средневековье зазвучит современно.