Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Осень. Джаз. Мануш
Киноафиша Осень. Джаз. Мануш

Осень. Джаз. Мануш

О концерте/спектакле

Квартет Hot Club of Voronezh: Вечер джаза в вашем городе

Квартет Hot Club of Voronezh, ставший ярким представителем джазовой сцены, готов порадовать своих поклонников. Это не просто коллектив, а настоящие победители IV Всероссийского конкурса джазовых коллективов, проведенного фондом Игоря Бутмана. Кроме того, они участвовали в IV Международном Московском джазовом фестивале, что подтверждает высокий уровень их мастерства.

Неповторимые музыкальные впечатления

В программе квартета звучат как известные джазовые стандарты, так и авторские композиции. Зрители смогут насладиться такими шедеврами, как «Autumn Leaves», «Autumn in New York», «September Song» и многими другими. Эта музыка погружает в атмосферу уюта и тепла, превращая каждый вечер в незабываемое событие.

Интересные факты о джазе

Джаз — это не просто музыка, а целая культура, впитавшая в себя множество стилей и направлений. Каждый элемент джаза несет в себе историю, а каждая нота оживляет переживания композиторов и исполнителей. Важно отметить, что музыка, исполняемая Квартетом Hot Club of Voronezh, способна удивить даже самых искушенных слушателей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением захватывающих мелодий вместе с Квартетом Hot Club of Voronezh!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 17 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Наконечный
16+
Хип-хоп
Наконечный
23 ноября в 19:00 Сто ручьев
от 800 ₽
Гудтаймс
18+
Рок Панк
Гудтаймс
24 октября в 19:00 Aura
от 1600 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos
6+
Рок
Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos
2 января в 20:30 Eventuki
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше