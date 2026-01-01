Оповещения от Киноафиши
Osborn
Спектакль Osborn

Постановка
Республиканский немецкий драматический театр
Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Оглянись во гневе: Драма о жизни в меняющемся мире

Создатели спектакля по пьесе Дж. Осборна «Оглянись во гневе» обращаются к важнейшему вопросу: каковы чувства человека в условиях изменяющегося мира, скрывающего в своей душе тяжелые камни?

Главный персонаж сталкивается с утомительным бытом, и его жизнь становится похожа на застывший пруд, а он сам - на камень, брошенный в эту неподвижную воду. Эти образы создают глубокую метафору того, как обыденность порой удушает личность.

Кто он на самом деле?

Персонаж представляется зрителю многогранным: псих или садист? Бог или ребенок? Мечтатель, неудачник, жертва или герой? Вглядываясь в его внутренний мир, зритель может колебаться в своих оценках, понимая, что каждый из нас может оказаться на месте главного героя.

Отношения между героями

В центре сюжета - отношения двух персонажей, которые замкнуты в своей маленькой квартире. Она, с большими беличьими глазами, следит за его медвежьей шкурой и клыками, ведь он ленивый медведь. А он, заботится о том, чтобы её пушистый хвост всегда оставался блестящим, несмотря на её невнимательность. Их взаимодействие – это отражение любви, страха и взаимозависимости.

Приходите узнать, как будут развиваться их отношения и как они справятся с внутренними камнями, которые мешают им увидеть истинные чувства и любовь.

