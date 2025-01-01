Спектакль основан на документальной повести Джорджа Оруэлла «Памяти Каталонии»

Повесть Джорджа Оруэлла «Памяти Каталонии» является одним из самых личных и откровенных произведений писателя, но, к сожалению, малоизвестна широкой аудитории. В 1936 году Эрик Блэр (настоящее имя Оруэлла) отправляется в Испанию, где бушует революция и гражданская война. Его целью становится стремление увидеть, как живут люди, оказавшиеся в смертельном водовороте истории.

То, что он увидел в Испании, навсегда изменит его жизнь. Эрик Блэр трансформируется в Джорджа Оруэлла — автора таких знаменитых произведений, как «Скотный двор» и «1984», которые он будет писать почти до самой смерти.

Первая сценическая адаптация

«Оруэлл. Танго старых газет» — это первая в мире сценическая постановка произведения, которая предлагает зрителям уникальную возможность увидеть, как история человечества движется вперед и повторяется. На сцене оживают истории старых газет, позволяя нам взглянуть на наше настоящее и будущее через призму исторических событий.

