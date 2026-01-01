Государственный театр кукол Алматы приглашает зрителей на спектакль "Ортеке", который познакомит вас с выдающимся искусством казахского народа. Сал-сери, мастера традиционной культуры, ведут зрителей через народные сказания, наполненные музыкой и мастерством.
В спектакле звучат живые мелодии домбры, кобыза, сыбызгы и других национальных инструментов. Это создает уникальную атмосферу тепла и магии, погружая зрителей в мир казахских ценностей.
Спектакль "Ортеке" предлагает зрителям уникальную возможность стать соучастниками действа, где танцующие куклы оживают на их глазах, рассказывая о традициях и народных сказках.
Не упустите шанс увидеть, как древние традиции и современное المسرحное искусство переплетаются в этом завораживающем представлении!