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Орлеанская дева
Киноафиша Орлеанская дева

Спектакль Орлеанская дева

12+
Режиссер Алексей Степанюк
Продолжительность 3 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Забытая жемчужина Чайковского

Опера «Орлеанская дева» на протяжении долгого времени оставалась в тени других произведений Чайковского и порой вызывала замешательство даже у преданных почитателей его творчества. Известный советский музыковед Борис Асафьев описывал её как «мастерское, но неравномерное» произведение, критикуя за «ложный стиль» и «необычайный напыщенный подъем».

Недооценка «Орлеанской девы» во многом связана с её хронологической близостью к самой популярной опере Чайковского — «Евгению Онегину». После лирических и камерных сцен композитор неожиданно переключается на жанр гранд-оперы, характерного своими атрибутами: сюжетом из эпохи рыцарей, масштабной четырехактной структурой, балетными дивертисментами и эффектными финалами.

История и успех оперы

Чайковский рассчитывал на признание публики и коммерческий успех своей «большой оперы», но, увы, это не произошло ни при его жизни, ни в XX веке. Исключение составил спектакль Кировского театра 1945 года, где успех во многом был заслугой Софьи Преображенской в главной роли.

После длительного перерыва, летом прошлого года, Мариинский театр снова исполнил «Орлеанскую деву» в концерте и решил вернуть её на сцену. Уникальные моменты партитуры перестали восприниматься как недостатки и стали данью жанру «большой оперы». В этом контексте проявляются очевидные достоинства «Орлеанской девы»: великолепная музыка, прочная драматургия и мощный эмоциональный заряд.

Возвращение «Орлеанской девы» на сцену

Опера вновь возвращается в репертуар театра, где была впервые представлена 140 лет назад, в 1881 году. Тогда Чайковский был недоволен тем, что для премьеры не подготовили новые декорации и использовали элементы из других спектаклей, в результате чего новинка не произвела ожидаемого впечатления. Сегодня композитор мог бы быть доволен: режиссер Алексей Степанюк и художник Вячеслав Окунев создали поистине грандиозное зрелище.

При этом постановщик не ограничивается только театральной готикой: «Мы ставим не историческую оперу “о рыцарях”, а романтическую, даже метафизическую. Огонь является лейтмотивом всего спектакля, символизируя всепоглощающее пламя, которое сжигает мир с его безумством войн и ненависти. И над этим огнем с улыбкой святой возвышается Орлеанская дева».

Приглашаем вас на встречу с шедевром!

Не упустите возможность стать свидетелем этого великолепного спектакля на сцене Мариинского театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 1800 ₽

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