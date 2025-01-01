ОРКиКО. Презентация альбома «Во времени»

Презентация альбома Дмитрия Озерского «Во времени»

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие — презентацию альбома «Во времени», разработанного в сотрудничестве с выдающимся музыкантом Дмитрием Озерским и группой «АукцЫон». Это уникальный проект, который объединяет в себе различные музыкальные стили и эксперименты, способные зацепить каждого слушателя.

Что ждать?

На презентации зрители смогут услышать не только готовые треки, но и уникальные музыкальные интерпретации, созданные в рамках этого проекта. Уверен, что выступление подарит вам массу интересных моментов и заряд бодрости на долгие дни вперед.

Где и когда?

Место проведения — популярный клуб «16 тонн», который славится отличной акустикой и атмосферными вечеринками. Просторное пространство позволяет насладиться музыкой в компании единомышленников.

Интересные факты

Группа «АукцЫон» давно зарекомендовала себя на российской музыкальной сцене. Их творчество отличается оригинальностью и разнообразием стилей. Презентация альбома станет важной вехой в истории группы и откроет новые горизонты её музыкального пути.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события. Обязательно приходите и погружайтесь в мир удивительной музыки!