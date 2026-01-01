Спектакль Оркестр

Спектакль по пьесе Жана Ануя «Оркестр»

В Доме Актера (г. Екатеринбург) зрители смогут увидеть спектакль по пьесе Жана Ануя «Оркестр». Действие разворачивается на крошечной эстраде курортного кафе, где женский оркестр играет под дежурные улыбки. За этими улыбками скрываются разбитые надежды и страх перед старостью.

Сплетни и мечты на сцене

В спектакле переплетаются сплетни, зависть и несбывшиеся мечты о большой сцене. Режиссёр Алексей Щипанов, известный своими работами «Милашка» и «Яблочная леди», создал трогательную постановку с участием талантливых актрис. В главных ролях выступят Алёна Беляева, Анна Пермякова и Ольга Гузь.

Для ценителей человеческой драмы

Представление будет особенно интересно тем, кто ценит тонкие психологические наблюдения и размышления о человеческих сложностях. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории, полной эмоций и жизненных реалий.