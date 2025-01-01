Драматический театр «Большая Медведица» рад представить новый спектакль — «Мираж», созданный по пьесе выдающегося французского драматурга Жана Ануя «Оркестр» (Cabaret à trois francs). Этот эмоциональный и глубокий спектакль погрузит зрителей в мир музыки и человеческих страстей.
В центре повествования — маленький оркестр, состоящий из бесславных музыкантов, которые потеряли всё, кроме своей музыки. Каждый из них несёт в себе личные трагедии, и лишь одна мелодия остаётся с ними навсегда. Эта мелодия, как символ надежды и утраты, звучит до самого конца, превращая каждое исполнение в настоящее испытание для музыкантов.
Приходите и погрузитесь в мир музыки и эмоций, который создаст уникальную атмосферу вечера!