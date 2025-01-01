Меню
Оркестр
Киноафиша Оркестр

Спектакль Оркестр

16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Драматический театр «Большая Медведица» представляет спектакль-мираж по пьесе Жана Ануя «Оркестр»

Драматический театр «Большая Медведица» рад представить новый спектакль — «Мираж», созданный по пьесе выдающегося французского драматурга Жана Ануя «Оркестр» (Cabaret à trois francs). Этот эмоциональный и глубокий спектакль погрузит зрителей в мир музыки и человеческих страстей.

Сюжет спектакля

В центре повествования — маленький оркестр, состоящий из бесславных музыкантов, которые потеряли всё, кроме своей музыки. Каждый из них несёт в себе личные трагедии, и лишь одна мелодия остаётся с ними навсегда. Эта мелодия, как символ надежды и утраты, звучит до самого конца, превращая каждое исполнение в настоящее испытание для музыкантов.

Интересные факты

  • Пьеса «Оркестр» была написана Жаном Ануем в 1950 году и представляет собой остроумное и тонкое исследование человеческих отношений.
  • Персонажи спектакля — не просто музыканты, а символы различных жизненных ситуаций и эмоций, что делает историю актуальной для каждого зрителя.
  • Режиссура спектакля обещает удивить зрителей яркими визуальными решениями и оригинальной интерпретацией музыкального материала.

Приходите и погрузитесь в мир музыки и эмоций, который создаст уникальную атмосферу вечера!

Режиссер
Валерия Приходченко
В ролях
Валерия Приходченко
Анастасия Беренс
Ирина Подгорная
Надежда Исаева
Софья Ледовских

Фотографии

Оркестр Оркестр Оркестр Оркестр Оркестр Оркестр
