Оркестр зажигает ёлку!
0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Зажигательная новогодняя ночь: концерт классической музыки в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальный новогодний концерт «Оркестр зажигает ёлку!» в Концертном зале органной и камерной музыки. Это замечательное событие станет настоящим украшением праздничных дней и подарит вам атмосферу радости и волшебства.

Что вас ждет

На концерте выступит талантливый оркестр, который исполнит известные классические произведения в праздничной интерпретации. Зрители смогут насладиться встречей старого и нового года, погрузившись в мир классической музыки, наполненной светом и праздником.

Интересные факты

  • Классическая музыка уже давно стала неотъемлемой частью новогодних традиций в многих странах.
  • Исполнение произведений композиторов, таких как Чайковский и Бетховен, сделает этот вечер по-настоящему незабываемым.
  • Концерт будет сопровождаться визуальными эффектами, создающими праздничное настроение.

Почему стоит посетить

Новогодний концерт — это отличная возможность провести время в кругу семьи и друзей, наслаждаясь великолепной музыкой и волшебной атмосферой праздника. Не упустите шанс зарядиться положительными эмоциями и встретить новый год с улыбкой!

Подготовьте свои сердца к музыкальному волшебству и приходите на уникальный концерт «Оркестр зажигает ёлку!»!

Декабрь
21 декабря воскресенье
12:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 500 ₽

