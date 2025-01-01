Оркестр волынщиков City Pipes. Новогоднее Ирландское шоу

Музыкально-танцевальное шоу от City Pipes и Celtic Wind в Казани

Приглашаем вас на яркое и динамичное музыкально-танцевальное шоу, которое подарит неповторимую атмосферу Ирландии и Шотландии! В этом захватывающем концерте участвуют оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic Wind.

Звуки Ирландии и Шотландии

На концерте прозвучат избранные музыкальные произведения, исполняемые на волынках, барабанах, электрооргане и флейтах. Энергия и задор живой музыки, смешанные с завораживающими танцами, создадут уникальную атмосферу, которая перенесет вас в волшебные земли кельтской культуры.

О волынщиках City Pipes

Оркестр City Pipes является одним из ярчайших представителей кельтской культуры в России. Уникальность коллектива заключается в гармоничном сочетании необычных и редких музыкальных инструментов. Музыка, которую они создают, будь то рок, классика или традиционные мелодии, приобретает совершенно новое звучание.

Оркестр ежегодно выступает в лучших концертных залах более чем ста городов России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, что подчеркивает их популярность и высокое мастерство.

Танцевальное искусство Celtic Wind

Ансамбль Celtic Wind представляет одних из лучших исполнителей ирландских танцев. Их участники выступали в крупных профессиональных проектах, таких как Rhythm in the Night и Take the Floor в Ирландии, а также являются призерами и победителями международных фестивалей народного танца и театрального искусства.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, полного музыки и танца, и окунуться в атмосферу кельтской магии!