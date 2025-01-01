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Оркестр волынщиков City Pipes. «Храброе Сердце» с песочным шоу
Билеты от 2000₽
Киноафиша Оркестр волынщиков City Pipes. «Храброе Сердце» с песочным шоу

Оркестр волынщиков City Pipes. «Храброе Сердце» с песочным шоу

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Храброе сердце: оркестр волынщиков City Pipes

Приглашаем вас на уникальную программу «Храброе сердце», созданную оркестром волынщиков City Pipes в сотрудничестве с Фёдором Воскресенским и Анной Ивановой. Это проект, который объединяет музыку, художественное слово и песочную анимацию, погружая зрителей в захватывающий мир легенд о смелом Уильяме Уоллесе.

Музыка и повествование

В программе прозвучат музыкальные произведения из фильма «Храброе сердце», а также избранные композиции народной музыки Ирландии и Шотландии. Звуки волынок, флейт, барабанов, электрооргана и фортепиано создадут неповторимую атмосферу, а Фёдор Воскресенский, выступая в роли рассказчика, поведает о героических подвиге Уоллеса. Его повествование будет сопровождаться песочной анимацией от художника Анны Ивановой, которая оживит сюжетные линии и образы легенды.

Об исполнителях

Оркестр волынщиков City Pipes — один из самых ярких представителей кельтской культуры в России. Коллектив известен своими выразительными выступлениями по всей стране, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Каждый концерт оркестра — это сочетание традиционных и современных музыкальных инструментов: волынок, барабанов, рояля и флейт, что создает уникальное звучание.

Фёдор Воскресенский — лидер кельтского движения в России, фронтмен группы Тинтал и ведущий крупнейшего музыкального фестиваля «Дикая Мята». Он расскажет о романтических легендах о героях, сражавшихся за любовь и справедливость. Зрители могут знать его также по ролям в мюзиклах «Последнее Испытание» и «Вий».

Песочная анимация

Анна Иванова, более известная как Anna Iva, занимается песочной анимацией с 2013 года. Она является куратором и участником многочисленных конкурсов и фестивалей, а также руководит студией песочной анимации «Алхимия песка». Одна из её известных работ — клип на песню «Баллада о Берене и Лютиэн» группы Хелависа, выполненный в технике песочной анимации.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс погрузиться в атмосферу времени, когда эмоции были настоящими, а чувства — глубокими. Программа «Храброе сердце» ждет вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Оркестр волынщиков City Pipes. «Храброе Сердце» с песочным шоу

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