Оркестр у моря «Вселенная Ханса Циммера»

Музыка Ханса Циммера и Джона Уильямса под открытым небом

Симфонический Dreamers Orchestra приглашает вас на незабываемый концерт, где вы сможете насладиться произведениями двух величайших композиторов современности — Ханса Циммера и Джона Уильямса. Представьте себе: закат над морем и звуки оркестра, исполняющего «Interstellar» Циммера. Это будет волшебный вечер, наполненный музыкой и атмосферой.

Звездные композиторы

Ханс Циммер — один из самых известных композиторов и неоклассиков нашего времени. Его работы принесли ему 30 номинаций на премии «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». В 2007 году он попал в список «Топ 100 живых гениев», составленный изданием The Daily Telegraph.

Не отстает и Джон Уильямс, оскароносный композитор, чьи мелодии из «Гарри Поттера», «Звездных войн» и «Один дома» завоевали сердца миллионов. В программе концерта вы услышите самые знаковые композиции из его фильмов.

Исполнители и атмосфера

Концерт под управлением талантливого маэстро Станислава Чигадаева обещает стать ярким событием. Станислав — один из лучших пианистов России и лауреат международных конкурсов. Он сотрудничал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди.

Выступления Dreamers Orchestra — это не просто музыка, это целое шоу. Оригинальные партитуры, душа, вложенная в каждое исполнение, и необычные локации создадут атмосферу, которую вы не забудете.

Приглашаем вас!

Подарите себе и вашим близким романтический вечер под открытым небом, наслаждаясь великолепной музыкой и живописным пейзажем. Мы ждем вас в Пространстве Севкабель Порт!