Оркестр у моря «Twilight Symphony»

Симфонический концерт «Twilight Symphony» в Севкабель Порту

Вечером, когда солнце растворяется в волнах Финского залива, на Сцене у моря в Севкабель Порт прозвучит история любви, покорившая сердца миллионов. Dreamers Orchestra исполнит культовую музыку из саги «Сумерки». Это будет симфонический концерт, посвящённый одной из самых трогательных и волнующих историй современного кино.

Музыка, которая оживляет воспоминания

«Я не боюсь тебя. Я боюсь потерять тебя…» – эти строки оживут под летним питерским небом в сопровождении симфонического оркестра и мультимедийного шоу с фрагментами фильмов. Мы будем улыбаться и грустить, встречая старых героев и настоящую любовь. Эта сага, эта музыка – это наша история и наша юность.

Неповторимая атмосфера

«Я родилась, чтобы быть с тобой…» – и вы снова окажетесь в Форксе, под дождём, в лесу, где встречаются два мира. Огни набережной, шум Невы, крики чаек и струны скрипок, улетающие в облака. Солнце сядет, когда оркестр сыграет последнюю ноту. Один вечер. Один экран неба. Одна любовь – вечная.

Исполнители и программа

Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра – это яркое шоу с необычными локациями и великолепным исполнением. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт, создадут незабываемую атмосферу. Подарите себе и любимым яркий летний вечер!

Важно знать

Уважаемые зрители! В случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. В случае более неблагоприятных погодных условий, он будет отменен, а билеты перенесены на следующую дату. Чтобы не пропустить новости о концерте, подписывайтесь на наш ТГ-канал: t.me/fromheartevent. Если новая дата вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое наше мероприятие. Для обращений используйте почту: fromheartevent@gmail.com.

До встречи на сцене у моря в Севкабель Порт!